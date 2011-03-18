El terratrèmol de Japó eleva un 5% el preu del gas natural en mercats majoristes

El sisme ha afectat a les cotitzacions del gas natural als mercats internacionals.

FACUA.org
Internacional-18/03/2011

El terratrèmol del passat 11 de març a Japó ha afectat a les cotitzacions del gas natural als mercats internacionals i provocat un alça en el preu d’aquest producte del 5%, va anunciar la Comissió Nacional de l’Energia (CNE).

En concret, el regulador indica que el preu del gas natural per al segon trimestre va pujar un 3% durant la primera sessió després del terratrèmol i va tancar la cotització del dilluns 14 de març amb un encariment acumulat del 5% i un nivell superior a 25 euros per megawatt hora (MWh).

Aquestes dades apareixen recollits en el butlletí de futur i preus elèctrics de l’última setmana, aprovat pel consell d’administració del regulador energètic en la seva reunió del passat dijous.

L’encariment associat al terratr

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