El terratrèmol de Japó eleva un 5% el preu del gas natural en mercats majoristes
El sisme ha afectat a les cotitzacions del gas natural als mercats internacionals.
FACUA.org
Internacional-18/03/2011
El terratrèmol del passat 11 de març a Japó ha afectat a les cotitzacions del gas natural als mercats internacionals i provocat un alça en el preu d’aquest producte del 5%, va anunciar la Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
En concret, el regulador indica que el preu del gas natural per al segon trimestre va pujar un 3% durant la primera sessió després del terratrèmol i va tancar la cotització del dilluns 14 de març amb un encariment acumulat del 5% i un nivell superior a 25 euros per megawatt hora (MWh).
Aquestes dades apareixen recollits en el butlletí de futur i preus elèctrics de l’última setmana, aprovat pel consell d’administració del regulador energètic en la seva reunió del passat dijous.
L’encariment associat al terratr
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