El Tribunal de Justícia de la UE prohibeix la venda no autoritzada de mel contaminada amb pol"len transgènic
La sentència sorgeix arran del cas d'un grup d'apicultors alemanys la mel dels quals es va veure contaminada pel pol"len de blat de moro genèticament modificat de la companyia Monsanto.
FACUA.org
Europa-07/09/2011
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dimarts que la mel contaminada de pol»len derivat d’un organisme transgènic no pot comercialitzar-se sense autorització prèvia.
La sentència es refereix al cas d’un grup d’apicultors alemanys, la mel dels quals es va veure contaminada pel pol»len de blat de moro genèticament modificat de la companyia Monsanto. El blat de moro estava sent conreat en terrenys propers per l’Estat de Baviera amb finalitats experimentals.
El Tribunal de Justícia assenyala que «el caràcter intencional o fortuït» de la introducció del pol»len transgènic en la mel «no pot fer que l’aliment que conté ingredients produïts a partir d’organismes genèticament modificats quedi exclòs
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