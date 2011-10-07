Els desnonaments aconsegueixen el seu màxim històric amb 16.000 processos en el segon trimestre
Durant el primer semestre s'han registrat gairebé tants procediments com en tot 2009, quan es van presentar 33.918 peticions de desnonament.
FACUA.org
España-07/10/2011
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicat aquest divendres unes dades que reflecteixen un nou rècord de desnonaments durant el segon trimestre de l’any: un total de 16.464 procediments, el 21,2 % més que en el mateix període de l’any anterior, segons El Economista. Es tracta ja del segon rècord trimestral consecutiu.
Aquests processos solen ser sol·licitats per les entitats financeres després de dur a terme una execució hipotecària per impagament de la hipoteca. En altres casos, es deuen a la falta de pagament de la quota d’arrendaments.
Els jutjats espanyols ja van acollir 15.546 sol·licituds de desnonament entre gener i març, un 36,8 % més que en els tres primers
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