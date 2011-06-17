Els Estats Units adverteixen sobre els riscos cardíacs de l'antitabac de la farmacèutica Pfizer
Comercialitzat com Champix ja havien estat denunciades per les seves contraindicacions psiquiàtriques.
FACUA.org
América-17/06/2011
L’Administració nord-americana d’Aliments i Medicaments (FDA) ha ordenat aquest dijous al laboratori Pfizer al fet que modifiqui el prospecte del fàrmac antitabac Champix per advertir sobre un major risc de patir problemes cardiovasculars, com a atacs de cor, per a pacients que ja sofreixen dolències coronàries, segons informa l’agència de notícies AFP.
En un estudi clínic realitzat sobre 700 fumadors amb problemes cardiovasculars i tractats amb Champix, es va demostrar que el citat medicament de Pfizer, també conegut com vareniclina, està relacionat amb un major risc de sofrir un empitjorament en les seves malalties cardíaques, en comparació amb l’ús d’un placebo.
«La informació en el prospecte que acompanya serà reforçada per informar
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