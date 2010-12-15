Els lubrificants sexuals elaborats amb base d'aigua produeixen menys símptomes genitals
Segons investigadors de salut sexual de la Universitat d'Indiana, les dones que utilitzen gels senten més plaer.
FACUA.org
Internacional-15/12/2010
Els lubrificants sexuals elaborats amb base d’aigua produeixen menys símptomes genitals, especialment menys dolor en comparació del de base de silicona. Aquestes són les conclusions d’un estudi elaborat per investigadors de salut sexual de la Universitat d’Indiana (EUA).
L’estudi, publicat en el Journal of Sexual Medicine, mostra que les dones que usen lubrificants durant les relacions sexuals reporten nivells significativament més elevats de satisfacció i plaer que les que no els utilitzen.
«Malgrat l’àmplia disponibilitat de lubrificants en les tendes i en Internet, és sorprenent les poques investigacions que s’ocupen de qüestions bàsiques, sobre com els lubrificants personals contribueixen a una millor experiència sexual
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