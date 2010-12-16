Els titulars de vehicles podran nomenar a un conductor habitual al que li arribin les multes
Fins ara les sancions li arribaven al titular. Amb aquest canvi la DGT pretén agilitar els tràmits.
FACUA.org
España-16/12/2010
Els titulars de vehicles podran a partir d’aquest dijous de manera voluntària comunicar al Registre de Vehicles el conductor que habitualment condueix el seu vehicle perquè li arribi directament les multes i notificacions de tràfic que siguin responsabilitat del propi conductor, com les sancions per excés de velocitat.
Fins ara les multes arribaven al titular, que posteriorment havia de remetre-les a Tràfic per informar qui era el conductor en el moment de l’accident. Amb aquest canvi la DGT pretén agilitar els tràmits, segons han afirmat a Europa Press fonts de la Direcció general de trànsit (DGT).
La mesura ja estava contemplada en l’última reforma de la Llei de Tràfic, però el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar aquest dimecres una
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