Emaya alerta del cobrament irregular de les seves tarifes a domicili
L'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram de Palma adverteix que el pagament de les seves tarifes només pot realitzar-se per domiciliació bancària o en les seves oficines.
FACUA.org
Baleares-01/06/2009
L’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram de Palma (Emaya) va alertar el divendres de la comissió d’un presumpte frau per part de dues persones que, en nom de l’entitat i mitjançant una targeta identificativa amb la imatge corporativa de la mateixa, va visitar diversos domicilis de Palma amb la intenció de cobrar l’import del cànon de l’aigua en efectiu.
Amb l’objectiu d’informar als ciutadans de Palma d’aquesta «conducta irregular», de la qual l’entitat va tenir coneixement al llarg del matí del divendres després d’haver rebut en el seu servei gratuït d’atenció telefònica al ciutadà -900724000- dos cridades de dos ciutadans alertant dels fets, aquesta empresa vol aclarir que en «en cap cas i en c
Únete gratis para acceder a este contenido