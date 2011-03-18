Espanya, entre els països de la UE pitjor classificats en protecció dels consumidors
Segueix per sota de la mitjana comunitària en comerç electrònic.
FACUA.org
España-18/03/2011
Espanya es troba entre els països de la UE pitjor classificats en l’índex sobre protecció dels consumidors publicat per la Comissió Europea, només per davant de Bulgària, Romania, Grècia, Lituània, República Txeca i Eslovàquia.
Per calcular l’índex sobre la situació dels consumidors es tenen en compte factors com l’eficàcia en la resolució de litigis i el tractament de les denúncies, la confiança dels consumidors en les autoritats, els detallistes, els publicistes i les organitzacions de consumidors, i la qualitat de les normes.
Segons aquest informe, publicat l’11 de març, Espanya se situa a la cua de la UE, amb 53 punts, malgrat que la situació dels consumidors ha millorat cinc punts en l’últim any després de la forta caiguda experimenta
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