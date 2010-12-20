EUA dóna un termini de 18 mesos perquè els cotxes híbrids i elèctrics emetin soroll
Amb l'objectiu d'evitar atropellaments, especialment de persones invidents.
FACUA.org
América-20/12/2010
La Càmera de Representants d’Estats Units ha aprovat una normativa per la qual s’ordena que els automòbils elèctrics i híbrids emetin un soroll quan circulin a baixes velocitats, a fi d’evitar atropellaments, especialment de persones invidents.
La iniciativa legislativa, aprovada per 379 vots a favor i 30 en contra, va arribar a la Cambra baixa nord-americana després de rebre la setmana passada el vistiplau del Senat per unanimitat, informa el diari The Detroit News.
L’Agència Nacional per a la Seguretat del Tràfic en Carretera (Nhtsa per les seves sigles en anglès) haurà d’establir les especificacions tècniques que determinin el so que emetran els cotxes elèctrics i híbrids per advertir als vianants de la seva presència quan circuli
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