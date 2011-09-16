FACUA aconsegueix la retirada d'una campanya que podia incitar a les menors a operar-se el pit
"Amb Dorsia, la més maca de la tornada al classe". D'aquesta forma, la cadena de clíniques convidava a les receptores de la publicitat a aconseguir "el millor escot de la classe".
FACUA.org
España-16/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit la retirada d’una campanya de cirurgia estètica en la qual apareixien models amb indumentària escolar i el lema sobreimprès: «Aconsegueix el millor escot de la classe».
FACUA es va dirigir a la xarxa de clíniques de cirurgia estètica Dorsia en entendre que aquesta estratègia publicitària relaciona l’augment de pit i els menors d’edat. L’empresa ha retirat la campanya immediatament.
A més de les models d’estètica col»legial, en la imatge podia llegir-se escrit en una pissarra amb cal»ligrafia infantil el missatge: «Amb Dorsia, la més maca de la tornada al classe».
FACUA entén que la publicitat, ja retirada, podia fomentar l’interès per les intervencions estètiques quirúrgiqu
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