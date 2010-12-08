FACUA aconsella els afectats per les cancel"lacions que recopilin tota la documentació que acrediti els perjudicis soferts
La Plataforma creada per l'associació compta ja amb més de 2.000 membres. Aquest dijous els enviarà un correu electrònic per continuar assessorant-los i les vies al seu abast per reclamar els seus drets.
FACUA.org
España-08/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció aconsella als afectats per les cancel•lacions aèries que s’han produït durant aquest pont que recopilin tota la documentació que acrediti els perjudicis econòmics que els han ocasionat per aportar còpies en les reclamacions.
En el matí de dimarts, més de 2.000 usuaris s’havien afegit ja a la Plataforma d’afectats per les cancel•lacions aèries creada per FACUA diumenge passat.
Aquest dijous, FACUA enviarà un correu electrònic a tots els membres de la plataforma per continuar assessorant-los sobre els seus drets i les vies al seu abast per reclamar-los així com les accions que l’associació posarà en marxa en defensa d
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