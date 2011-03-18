POC AMBICIÓS
FACUA adverteix d'importants manques en l'Avantprojecte de Llei de serveis d'atenció al client
És poc ambiciós i es queda massa curt en els avanços. FACUA demanda que al termini per contestar a les reclamacions sigui raonable i recorda que en el sector elèctric és de cinc dies. Demana indemnitzacions si no hi ha resposta.
FACUA.org
España-18/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció remetrà en els propers dies un informe al Govern i els grups parlamentaris amb les seves valoracions sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es regularan els serveis d’atenció al client de les empreses que presten serveis econòmics d’interès general destinats als consumidors i usuaris.
FACUA considera que l’Avantprojecte de Llei, sobre el qual el Consell de Ministres ha aprovat un informe aquest divendres, és poc ambiciós i es queda massa curt en els avanços que incorpora.
A més, assenyala que el termini per contestar a les reclamacions pot implicar en molts casos una greu reculada si és tan excessiu com el plantejat en l’esborrany d’Avantprojecte que ha analitzat l’associació, gens menys que un mes. <
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