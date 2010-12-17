FACUA analitza les pujades que s'han donat en 2010 en tarifes regulades per les administracions públiques
L'associació critica les excessives pujades aprovades en diversos sectors i reclama participació en la presa de decisions.
FACUA.org
España-17/12/2010
FACUA – Consumidors en Acció ha realitzat una anàlisi sobre els canvis que s’han produït en el 2010 en tarifes regulades per les administracions públiques.
Així, ha avaluat l’evolució que s’ha produït en l’electricitat, el gas natural i el gas butà, les tarifes del qual són revisades cada quatre mesos pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Així mateix, ha fet balanç dels augments que es van produir en la Inspecció Tècnica de Vehicles, el subministrament d’aigua, els taxis i els autobusos urbans, que depenen d’ajuntaments i comunitats autònomes.
FACUA critica les excessives pujades que moltes administracions han aprovat en diversos sectors i demanda que donin una participació real i efectiva a les associacion
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