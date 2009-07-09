FACUA Balears demana al Govern que el telèfon de cita prèvia del Ib-Salut sigui gratuït
L'Associació demana que es canviï l'actual nombre de preu especial per un 900, sense cost afegit per als usuaris.
FACUA.org
Baleares-09/07/2009
FACUA Balears ha demanat al president del Govern balear, Francesc Antich, mitjançant un escrit, que canviï el telèfon de cita prèvia del Servei de Salut (IB-Salut), 902 079 079 de tarifa especial, a un nombre 900 de cridada gratuïta.
En el seu escrit, l’organització, emfatitza que aquest canvi telefònic comporta un estalvi anual estimat d’entre 32 i 35 euros, el que per a pensionistes, jubilats i altres col·lectius desfavorits per tenir rendes baixes, és una mesura molt important, atès que són els quals més utilitzen aquest servei telefònic, d’aquí, la importància del canvi, ja que no cal oblidar que les línies 902 no entren dintre de la tarifa plana.
FACUA Balears li demana també al president Antich que prengui exemple d’altres comunitat
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