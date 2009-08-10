FACUA Balears qüestiona que Laccao sigui un producte 100% balear i insta a comprovar-lo perquè no es beneficiï de subvencions
L'organització veu incomprensible que, mentre els productors mallorquins de llet es queixen de la seva situació, es recorri a empreses de fora per a elaborar aquest producte.
FACUA.org
Baleares-10/08/2009
L’organització de consumidors FACUA Balears qüestiona que la coneguda marca de batut balear Laccao sigui un producte exclusivament elaborat a Mallorca i, per tant, insta al Govern i al Consell de Mallorca que ho comprovin, perquè, en cas que no sigui així, retirin totes les subvencions pel seu presumpta distintiu de producte balear.
El passat 6 de juny, Juan Rosello Sòcies, responsable de l’àrea d’alimentació de la coneguda marca, declarava en un mig escrit local que el citat batut s’elaborava a Mallorca i amb llet produïda en la illa. No obstant això, segons ha pogut esbrinar aquesta Associació, no és així en tots els seus productes.
El derivat lacti es va començar a elaborar en 1958 en la central lletera Agama. D’acord a les conclu
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