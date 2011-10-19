FACUA Catalunya aborda el consum responsable a la seva primera publicació en català
L'associació distribueix en paper la guia 'Consum responsable: energia i residus', i en edició digital des de web.
FACUA.org
Catalunya-19/10/2011
FACUA Catalunya ha publicat la seva primera guia en català sota el títol Consum responsable: energia i residus, a la qual l’associació propugna hàbits responsables de producció i consum enfront del malbaratament que ha imposat la denominada societat de consum.
Es tracta de la primera publicació llançada per l’associació a Catalunya, editada amb el suport de l’Agència Catalana del Consum (ACC). A través de les seves 28 pàgines, s’aborden pautes de consum responsable a la llar, el treball o el transport.
En total, es distribuiran milers d’exemplars d’aquesta guia des de l
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