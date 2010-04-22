FACUA Catalunya celebra la seva Assemblea General de Socis
Durant l'acte s'ha procedit a l'elecció de la Junta Directiva i l'aprovació del programa d'activitats 2010.
FACUA.org
Catalunya-22/04/2010
L’Assemblea General de l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya-FACUA ha aprovat el seu programa d’activitats per a 2010 i el pressupost econòmic de l’organització, així com l’informe de les activitats realitzades des de la seva constitució.
Durant l’acte, també s’ha portat a terme l’elecció de la Junta Directiva i el Secretariat Permanent. La Junta Directiva ha quedat constituïda pel president, José Luis Nueno Sanz; el secretari, Rubén Sánchez Villarino; el tresorer, Fructuós Alejaldre Sola i un total de vuit vocals.
Durant 2010, FACUA Catalunya crearà departaments i gabinets de treball per al compliment del programa d’activitats i garantirà el servei d’atenció de les consultes i r
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