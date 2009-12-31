FACUA Catalunya recomana comprar joguines amb criteris racionals i educatius
L Associació ofereix consells i recomanacions als consumidors de cara al Dia de Reis.
FACUA.org
Catalunya-31/12/2009
L Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya-FACUA recomana comprar joguines amb criteris racionals i educatius de cara a la celebració del Dia de Reis. Els pares han de concienciar-se de que les joguines, a més de ser divertides, poden utilizar-se com a instruments per a l educació infantil. Un bona joguina desenvolupa la imaginació del nen, a la vegada que el diverteix i l educa.
FACUA Catalunya recomana als consumidors que no es deixin portar pels anuncis que més capten l atenció dels nens com a únic element a l hora d escollir les joguines. És important sel»leccionar joguines que puguin fomentar la creativitat i el joc en grup, a més de rebutjar aquelles que la seva publicitat o presentació fomentin la violència o el sexisme.
Respecte a les precaucions
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