FACUA Catalunya s'adhereix a la campanya 'L'Hora del Planeta'
L'iniciativa es durà a terme el pròxim 26 de març en tot el món.
FACUA.org
Catalunya-25/03/2011
FACUA Catalunya apagarà els llums i desconnectarà tots els equips de la seva seu a Barcelona, durant l’Hora del Planeta, el 26 de març de 2011, de 20:30 a 21:30, en un gest simbòlic de compromís amb el medi ambient.
L’Hora del Planeta promoguda per WWF pretén implicar a més de mil milions de persones i mobilitzar a 6.000 ciutats del món, apagant les llums de monuments, carrers, empreses i llars, per demostrar el suport global a l’acció contra el canvi climàtic.
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