NORMA APROVADA AQUEST DIMECRES EN EL SENAT
FACUA confia que la nova llei de protecció de dades sigui rebutjada pel Constitucional
L'associació mostra la seva rotunda oposició al fet que els partits polítics puguin fer censos de ciutadans segons la seva ideologia política, per atemptar contra els drets democràtics més bàsics.
FACUA.org
España-22/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció mostra la seva més enèrgic rebuig a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPD) que aquest dimecres va aprovar el Senat, que obre la porta al fet que els partits polítics puguin crear censos de ciutadans basats en la seva ideologia segons les manifestacions fetes en xarxes socials o pàgines web. L’associació considera d’extrema gravetat que es permeti que les agrupacions puguin elaborar bases de dades de persones afins o opositors sistematitzades per dates, noms i tipus d’ideologia. Així, qualsevol opinió en una xarxa
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