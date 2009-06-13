FACUA considera insolidàries les pujades en els impostos indirectes de les gasolines aprovades pel Govern d'Espanya
Critica que com ja va fer el PP durant els seus governs, amb aquestes mesures el PSOE perjudica especialment a les famílies de rendes més baixes.
FACUA.org
España-13/06/2009
FACUA-Consumidors en Acció considera insolidari i injust que el Govern d’Espanya torni a suplir amb pujades en impostos indirectes sobre les gasolines la disminució de fons que han experimentat les arques de l’Estat com a conseqüència de l’aplicació de diferents mesures per a pal·liar la crisi econòmica.
FACUA critica que el Govern del PSOE, com ja va ocórrer anteriorment amb els PP, perjudica especialment a les famílies de rendes més baixes a l’incrementar impostos indirectes.
I això després d’haver aplicat baixades en l’IRPF, beneficiant especialment a les economies més pudientes, i d’aprovar diferents mesures d’ajuda per a les famílies que han afectat per igual a tot tipus de rendes, en lloc de dirigir-les a les menys a
Únete gratis para acceder a este contenido