FACUA considera insuficient el projecte de llei per regular la publicitat del joc en línia
Donats els forts riscos d'addicció i els perjudicis econòmics que causa als consumidors, l'associació reclama una norma més restrictiva.
FACUA.org
España-06/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció considera insuficient el projecte de Reial Decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc esponsable, que regularà la publicitat del joc en línia, en el qual està treballant el Ministeri d’Hisenda. L’associació reclama una norma més restrictiva, que posi en evidència que el joc és una activitat de risc i que per això ha de tenir limitacions i restriccions.
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