FACUA considera necessari que es regulin els anuncis de serveis sexuals
L'associació valora positivament l'informe del Consell d'Estat sobre la limitació d'aquesta publicitat.
FACUA.org
España-22/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció estima necessària una regulació específica que limiti la publicitat de serveis de contactes personals i serveis sexuals tant en premsa escrita com en televisió i Internet. L’associació valora positivament l’informe que el Consell d’Estat ha publicat en aquest sentit.
A causa del caràcter generalista d’aquest tipus de mitjans de comunicació, els menors poden tenir un fàcil accés a missatges publicitaris que inclouen ofertes explícites de serveis sexuals i de prostitució.
Així mateix, alguns anuncis mostren continguts que atempten contra la dignitat de la dona tant per la forma d’oferir els serveis com per les imatges i expressions utilitzades.
En 2007 el Parlament va sol»licitar als mitjans de comunicació
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