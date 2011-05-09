Amenaça a foment amb deixar d'operar a espanya i acomiadar als seus treballadors
FACUA considera que el xantatge de Ryanair és conseqüència de la tebiesa del Govern i les CCAA davant els seus continus fraus
Per a l'associació, és lamentable que les multes a la companyia aèria més denunciada amb prou feines superin 1 milió d'euros.
FACUA.org
España-09/05/2011
FACUA-Consumidors en Acció considera que el xantatge de Ryanair, amenaçant amb deixar d’operar a Espanya si no se li retiren les multes, és conseqüència de la tebiesa del Govern i les comunitats autònomes davant els seus continus fraus.
El conseller delegat de Ryanair, Michael O’Leary, ha enviat una carta al ministre de Foment, José Blanco, en la qual li amenaça amb iniciar «el procés de reducció de vols, rutes, tràfic i ocupacions en els aeroports espanyols» si no es retiren les multes imposades per diferents administracions a l’aerolínia irlandesa i li adverteix que aquest «problema» és «potencialment perillós per al turisme espanyol».
A FACUA no li sorprèn que Ryanair hagi elevat el llistó passant de burlar-se de
Únete gratis para acceder a este contenido