FACUA considera un insult a la democràcia l'aprovació de la reforma constitucional
L'Associació lamenta que finalment s'hagi reformat la Constitució sense referèndum, ignorant l'opinió dels ciutadans.
FACUA.org
España-02/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció lamenta que finalment s’hagi aprovat la reforma de la Constitució per fixar un sostre de la despesa pública ignorant l’opinió dels ciutadans. L’associació considera un insult a la democràcia que s’hagi aprovat aquesta mesura sense referèndum.
FACUA adverteix que aquesta reforma implica una pèrdua de sobirania nacional per a benefici dels mercats, imposada pels poders financers a través del Banc Central Europeu i els governs de França i Alemanya. L’associació considera que aquesta mesura afavoreix encara més els interessos dels poders financers i pot ser l’excusa per portar en el futur més retallades en els drets socials, noves privatitzacions i reculades en l’estat del benestar.
Així mateix, FACUA adver
Únete gratis para acceder a este contenido