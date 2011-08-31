FACUA considera vergonyós que el Govern hagi de ser amonestat per regular la transparència bancària
L'associació crítica que el projecte d'Ordre del Ministeri d'Economia no contribueixi a regular a millor i major mesurada els serveis d'atenció al client.
FACUA.org
España-31/08/2011
FACUA-Consumidors en Acció considera vergonyosa la forma en la qual el Govern ha hagut de regular la transparència i protecció al consumidor de serveis financers, després de ser amonestat per la Unió Europea. L’informe elaborat per la UE mostra a Espanya com el país amb menor transparència bancària després d’Itàlia.
FACUA porta denunciant durant anys l’escassa informació que els bancs transmeten als usuaris en el cobrament de comissions, que en molts casos és inexistent o resulta pràcticament incomprensible. Aquesta opacitat implica que els consumidors no sàpiguen el que estan pagant, puguin comparar ofertes o rescindeixin els seus contractes si no estan d’acord.
L’associació, crítica que el projecte d’Ordre del Ministeri d’Econ
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