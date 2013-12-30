FACUA crida a la mobilització contra les pujades de la llum i convoca una apagada el 30D a les 19h #apagón30D
Les polítiques liberalitzadores desenvolupades pels governs del PP i el PSOE han provocat un encariment del rebut per a l'usuari mitjà del 78% en els últims deu anys.
FACUA.org
España-30/12/2013
FACUA-Consumidors en Acció crida a la mobilització social contra les pujades de la llum i convoca una apagada d’una hora dilluns que ve 30 de desembre a les 19.00 hores.
Sota el lema #apagón30D, FACUA reclama al Govern una nova regulació tarifària que deixi de basar-se en la subhasta del mercat de la generació, una auditoria sobre el dèficit de tarifa i que prohibeixi a l’elèctriques tallar la llum per impagament a les famílies durant l’hivern.
Per informar sobre les iniciatives emmarcades en la mobilització, l’associació habilitarà en les properes hores la web FACUA.org/apagon30D. FACUA anima els usua
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