FACUA critica la brutal pujada del 15,9% en el gas natural al 2011
El Govern ha encarit el butà en un 18,0% des del passat octubre, un total de 2,30 euros per bombona.
FACUA.org
España-30/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció critica que la Tarifa d’Últim Recurs per a llars amb aigua calenta, cuina i calefacció del gas natural (TUR 2) ha experimentat un increment interanual d’un 15,9%, mentre que el del gas butà ha estat del 18,0%.
L’associació considera desproporcionades aquestes pujades aprovades durant 2011 (gener, abril, juliol i octubre) i planteja a l’Executiu la necessitat de retallar marges al sector energètic per evitar que, en plena crisi econòmica, hagin de ser els consumidors els que afrontin unes tarifes completament desmesurades.
Des de l’última revisió d’octubre del 2010, quan el preu del gas natural TUR 2 per a un consum de 700 kW se situava en els 43,37 euros mensuals (36,76 euros més ii.), el consumidor ha passa
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