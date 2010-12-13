FACUA demana a les autoritats de Consum i la Guàrdia Civil que investiguin la venda d'entrades falses per al concert de Lady Gaga
Els afectats tenen dret a reclamar a les empreses que les van vendre o van actuar com a intermediàries tant la devolució de l'import com a indemnitzacions pels perjudicis soferts.
FACUA.org
España-13/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha sol»licitat a les autoritats de Consum i la Guàrdia Civil que investiguin la venda d’entrades falses del concert de Lady Gaga que va tenir lloc aquest 12 de desembre a Madrid.
FACUA recorda als afectats que tenen dret a reclamar a les empreses que els van vendre les entrades falses o van actuar com a intermediaris tant la devolució del seu import com a indemnitzacions pels perjudicis soferts.
Entre altres quantitats, poden exigir el preu dels bitllets d’avió, tren, autobús i taxi que haguessin adquirit per viatjar a Madrid i desplaçar-se cap a i des del lloc del concert, a més de l’allotjament i el menjar.
Després de rebre peticions d’ajuda de nombrosos afectats, FACUA ha remès les corresponents denúncies a
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