FACUA demana investigar quines empreses es lucren il·legalment amb les línies 902 i denuncia 16 proveïdors
La legislació prohibeix que aquests telèfons d'informació i atenció al client representin retribució per a qui rep la trucada.
FACUA.org
España-05/02/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha sol·licitat a les autoritats de consum i telecomunicacions que obrin una investigació per conèixer quines empreses es lucren il·legalment utilitzant telèfons d’atenció al client amb prefix 902 per ingressar un percentatge de l’import que paguen els usuaris per les trucades.
FACUA ha denunciat a setze proveïdors de serveis de telecomunicacions que ofereixen la contractació de línies 902 amb el reclam d’obtenir un benefici econòmic per cada trucada rebuda. Tant aquestes empreses com els clients que utilitzen aquestes línies amb fins lucratius vu
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