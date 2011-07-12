Si són incapaços de demostrar la seva eficàcia
FACUA demana la retirada del mercat d'aparells anti-mosquits per ultrasò
Nombrosos estudis científics demostren que aquest tipus de productes no té efectes repel"lents.
FACUA.org
España-12/07/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha sol»licitat a les autoritats de Consum la retirada del mercat dels aparells anti-mosquits per ultrasò si són incapaços de demostrar la seva eficàcia.
L’associació adverteix que nombrosos estudis científics posen de manifest que aquests productes no tenen efectes repel»lents, per la qual cosa incorren en publicitat enganyosa.
Demana que es formi expedient a cinc empreses
FACUA ha demanat a l’Institut Nacional del Consum (INC) i diverses administracions autonòmiques de protecció al consumidor que obrin expedient a cinc empreses: Chicco (que comercialitza el producte Mosqui no), Prince Lionheart (Lionheartantimosquitosmariquita), PestReject, Uriach-Aquilea (Radarfarm) i Servicroma (Radarcan).
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