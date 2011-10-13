FACUA demanda una reforma de la legislació de 'telecos' perquè les compensacions per avaries com la de Blackberry deixin de ser ridícules
Tenint en compte les diferents tarifes que apliquen les companyies, FACUA calcula que les quantitats es limiten a entre 23 cèntims i 1,90 euros per cada 24 hores d'interrupció dels serveis.
FACUA.org
España-13/10/2011
FACUA-Consumidors en Acció demanda als candidats a la presidència del Govern que es comprometin a introduir reformes en la legislació de telecomunicacions perquè les compensacions per avaries com la qual vénen sofrint els usuaris de mòbils Blackberry deixin de ser ridícules.
FACUA denunciarà a les companyies de mòbil que es neguin a abonar almenys les compensacions que fixa la normativa als clients que els van adquirir terminals Blackberry.
La carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada mitjançant el Reial decret 899/2009, de 22 de maig, contempla que les companyies de telecomunicacions només compensaran als afectats per interrupcions temporals del
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