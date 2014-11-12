FACUA denuncia a deu bancs per cobrar comissions en comptes usades únicament per al pagament de préstecs
Es tracta d'una pràctica contrària a la legislació bancària i de protecció dels consumidors.
FACUA.org
España-12/11/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a deu bancs per aplicar comissions en comptes utilitzats únicament per al pagament d’hipoteques o préstecs al consum.
Les entitats denunciades són Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular, Bankinter, Banc Mare Nostrum (BMN), Liberbank, Caixa Ontinyent i NGC Banc (Abanca).
Les denúncies han estat remeses al Banc d’Espanya, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) i autoritats de protecció al consumidor autonòmiques.
Els bancs cobren comissions que no estan justificades en cap servei sol·licitat ni acceptat expressament per usuaris que no mantenen amb ells més relació que l’i
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