FACUA denuncia a Movistar per publicitat enganyosa de la seva recarrega X4
Assegura que cada vegada que es fa una recarrega, multipliquen l'import per quatre. Això només es compleix en les trucades realitzades a númerosMovistar i fixos.
FACUA.org
España-20/10/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Movistar per realitzar publicitat enganyosa de la seva recarrega x4.
«Recarrega Movistar. Multipliquem per quatre totes les teves recarregues fins al 31 d’octubre» assegura la companyia en la seva publicitat, per oferir en la seva campanya televisiva: «El que realment molaria és multiplicar per quatre els teus recarregues no?, ara només amb Movistar totes les teves recarregues es multipliquen per quatre, truca gratis al 1200».
No obstant això, la publicitat no especifica que aquesta promoció s’aplica exclusivament a l’import que s’utilitza en trucades i SMS/MMS a mòbils de la mateixa companyia o a fixos, ni adverteix a l’usuari que pot gaudir d’aquesta re
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