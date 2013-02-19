Per un frau alimentari mitjançant publicitat enganyosa
FACUA denuncia a Nestlé en transcendir la presència de carn de cavall en pastes Buitoni amb boví
Reclama a les autoritats autonòmiques que facin públics els resultats de les inspeccions sol·licitades per la Comissió Europea.
FACUA.org
España-19/02/2013
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Nestlé després de conèixer-se la retirada a Espanya i Itàlia dels productes Buitoni Ravioli i Buitoni Tortellini farcits de carn de boví, que contenien més d’un 1% d’ADN de cavall, segons publica el diari Financial Times.
L’associació ha sol·licitat a les autoritats de protecció al consumidor de diverses comunitats autònomes -entre elles la catalana, on l’empresa té la seva seu social-, l’obertura d’un expedient sancionador contra la multinacional suïssa en considerar que ha incorregut en un frau alimentari per publicitat enganyosa.
FACUA creu que, amb aquesta retirada, Nestlé reconeix haver i
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