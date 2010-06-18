fins al 5%
FACUA denúncia a Ono per imposar als seus clients un servei de banda ampla distint al contractat per a pujar-los el preu
Els anuncia que passarà de 6 a 12 Mb augmentant-los la quota mensual en 2,36 euros.
FACUA.org
España-18/06/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l’operador de telecomunicacions Ono davant les autoritats de Consum per imposar als seus clients un servei de banda ampla distint al contractat per a pujar-los el preu.
La companyia ve dirigint-se per carta als usuaris del seu servei d’accés a Internet de 6 Mb per a anunciar-los que el mes següent de la seva recepció duplicarà la velocitat de baixada, que passarà a 12 Mb, i augmentarà la de pujada de 300 a 500 kbps. Ono assenyala que modificarà el servei contractat «de forma automàtica», incrementant el seu preu en 2,36 euros (2 euros més l’IVA, que a partir de juliol serà del 18%). El canvi suposa un increment de preu de fins al 5%.
L’empresa no només aplica el canvi en les condicions del servei
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