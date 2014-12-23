FACUA denuncia a onze bancs per cobrar comissions quan es realitzen ingressos en comptes aliens
Entre 1,50 i 4 euros per indicar el nom o el concepte. Es tracta d'una pràctica que vulnera la legislació en defensa dels consumidors.
FACUA.org
España-23/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a onze entitats bancàries per cobrar comissions abusives quan es realitzen ingressos en efectiu en un compte d’una altra persona o entitat per finestreta.
Els bancs denunciats són Abanca, Bankinter, Barclays, La Caixa, Cajasur Banc, Kutxabank, Mare Nostrum (BMN), Popular, Sabadell, Santander i Unicaja.
FACUA, que ve tramitant nombroses reclamacions d’afectats per aquestes pràctiques, ha remès les denúncies al Banc d’Espanya, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Aliment
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