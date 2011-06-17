Reclama sancions exemplars
FACUA denuncia a Ryanair davant autoritats de consum i seguretat aèria per posar en perill la salut dels passatgers d'un vol.
Van ser retinguts en l'avió en la pista de l'aeroport de Sevilla durant hores sense aigua ni refrigeració.
FACUA.org
Sevilla-17/06/2011
FACUA-Consumidors en Acció denunciarà aquest matí a Ryanair davant les autoritats de consum i seguretat aèria per haver posat en perill la salut dels passatgers del vol Sevilla-Pisa que va desenganxar ahir dijous amb prop de cinc hores de retard. L’associació reclama sancions exemplars.
Els passatgers van ser retinguts en l’avió en pista durant hores sense aigua ni refrigeració. El vol va haver de sortir a les 12.50 hores però ho va fer a les 17.35.
Segons la informació que recullen els mitjans de comunicació, els afectats van sofrir temperatures de prop de 50 graus a l’interior de l’aeronau i un bebè de 14 mesos va haver de ser atès de deshidratació a peu de pista en ambulància.
FACUA presentarà les denúncies contra la companyia aèria d
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