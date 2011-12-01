FACUA denuncia a Ryanair per vendre rellotges miraculosos en els seus vols
L'Institut Nacional del Consum ha traslladat el cas a les autoritats d'Irlanda i el Regne Unit, on tenen les seves seus Ryanair i l empresa fabricant dels rellotges, Breo.
FACUA.org
España-01/12/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat Ryanair davant les autoritats de Salut i Consum per vendre als seus vols rellotges, als quals s’atribueixen propietats beneficioses per a la salut per estar fabricats amb un mineral màgic anomenat Turmalina.
Al catàleg que Ryanair reparteix als seus avions s’atribueix a aquests rellotges, de la marca Breo, «la capacitat d’augmentar la concentració i la desintoxicació natural del cos», a més de «millorar la son, la relaxació i la meditació», així com «la vitalitat i el moviment».
L’Institut Nacional del Consum (INC) del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat ha traslladat el cas a les auto
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