Portabilitats
FACUA denuncia a The Phone House per penalitzar amb 50 euros als usuaris que cancel"len sol"licituds de portabilitat
Es tracta d'una pràctica abusiva contrària a la legislació en matèria de comerç i defensa dels consumidors.
FACUA.org
España-16/06/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la cadena d’establiments de telecomunicacions The Phone House per penalitzar als usuaris que cancel»len sol»licituds de portabilitat dels seus números de telèfon.
L’empresa estableix en les seves condicions que «la sol»licitud de portabilitat portarà associada un dipòsit de 50 euros per despeses de gestió que serà retornat al client una vegada activada la portabilitat satisfactòriament o en cas d’impossibilitat tècnica d’aquesta activació». «Si se sol»licités la cancel»lació una vegada activat el procés«, continua,«no es reemborsarà aquest dipòsit».
FACUA adverteix que aquestes pràctiques resulten abusives i vulneren la legislació en matèria de comerç i defensa dels consumidors, que p
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