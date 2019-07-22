FACUA denuncia a Vueling per la denigració masclista a una dona a la qual va impedir que embarqués pel seu escot
L'associació considera aberrant l'actuació de l'aerolínia i demana sancions contundents per aquesta actitud discriminatòria.
FACUA.org
España-22/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l’aerolínia Vueling davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l’Agència Catalana de Consum, on té la seva seu social la companyia, per impedir que embarqués una passatgera acusant-la de portar un bodi escotat. L’associació considera aberrant l’actitud de l’aerolínia i tatxa de discriminatòria la decisió de denegar-li el pas a l’avió, ja que cap normativa prohibeix expressament l’admissió dels passatgers per la seva indumentària, sempre que la mateixa no vagi en contra de l’ordre públic.
La dona es disposava a pujar aquest passat diumenge a un avió de Vueling en l&#
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