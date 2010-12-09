Anuncia una batería de denúncies per defensar a els afectats
FACUA denuncia el Govern d'Espanya davant de Brussel"les per no garantir el compliment del Reglament europeu
Demana al comissari de Transports que obri una investigació davant de la falta d'inspeccions del Ministeri de Foment a les aerolínies als aeroports.
FACUA.org
España-09/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat aquest dijous al Govern d’Espanya davant de la Comissió Europea per no garantir el compliment del Reglament (la CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de febrer de 2004 pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel•lació o gran retard dels vols.
FACUA ha sol•licitat al comissari de Transports i a vicepresident de la Comissió, Siim Kallas, que obri una investigació davant de la falta d’inspeccions del Ministeri de Foment a les aerolínies als aeroports.
Aquesta és la primera de les denúncies que FACUA form
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