FACUA denuncia la permissivitat absoluta amb els fraus de la banca per part del Govern i les CCAA
Els bancs fan cas omís de cinc de cada sis resolucions del Banc d'Espanya mentre el Ministeri d'Economia i les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor no apliquen sancions. Sanitat tampoc impulsa accions de cessació contra les pràctiques fraudulentes.
FACUA.org
España-19/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció denuncia la permissivitat absoluta amb els fraus de la banca per part del Govern i les comunitats autònomes. L’associació considera un escàndol la permissivitat, arbitrarietat i descoordinació en les actuacions dels organismes competents, que afavoreixen la impunitat de les entitats financeres.
El Banc d’Espanya, que no té potestat sancionadora, va emetre el 2014 un total de 6.028 resolucions favorables a les reclamacions presentades pels usuaris però la banca va fer cas omís del 83,2% (5 de cada sis) aprofitant- que no són vinculants. El Ministeri d’Economia, que sí que té capacitat per imposar multes, no ho fa per molt greus que siguin les irregularitats, cr
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