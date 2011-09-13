FACUA denuncia la venda fraudulenta d'un producte que diu curar el càncer i la sida
Procedent d'Itàlia, GaleniaAloeArborescens es comercialitza a Espanya a través de herbolaris, parafarmàcies i Internet.
FACUA.org
España-13/09/2011
L’Organització Mundial de la Salut ha publicat un informe sobre la situació de les malalties no transmissibles en 193 països i assenyala que les malalties no transmissibles són la causa principal de mortalitat. A escala mundial, tan sols en 2008 van causar trenta-sis milions de defuncions.
La distribució va ser la següent: malalties cardiovasculars, 48%; càncers, 21%; malalties respiratòries cròniques, 12%; i diabetis, 3%.
L’informe es publica just quan els líders del món s’apresten a participar en la reunió d’alt nivell de les Nacions Unides sobre les malalties no transmissibles, els dies 19 i 20 de setembre de 2011.
«En aquest informe s’assenyalen els aspectes en què els governs han de centrar l’atenció per prevenir i trac
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