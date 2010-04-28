FACUA denuncia les polseres Power Balance davant les autoritats sanitàries
Per atribuir-les propietats pseudo-miraculoses, com l'augment de la força, la flexibilitat i la resistència, i usar testimoniatges de famosos.
FACUA.org
España-28/04/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l’empresa Power Balance Espanya per atribuir propietats pseudo-miraculoses a les seves polseres i altres productes com collarets, targetes plàstiques i adhesius. Les denúncies han estat remeses, entre altres organismes, a la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Política Social i la Secretaria General de Salut Pública de la Junta d’Andalusia.
Power Balance té la seva seu social en la localitat malaguenya de Marbella. En la seva publicitat, l’empresa assegura que els seus productes contenen un holograma amb una freqüència que «brinda al cos novament un estat d’harmonia i equilibri com ho va tenir abans de la contaminació per substàncies químiques, menjars ràpids, la falt
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