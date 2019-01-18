Davant la CNMC

FACUA denuncia Naturgy per no aclarir en les factures quin seria l'import amb discriminació horària

Des d'octubre, les comercialitzadores estan obligades a facilitar la dada als usuaris amb la tarifa semirregulada PVPC. En el cas de l'antiga Gas Natural Fenosa són 2,2 milions de clients.

FACUA.org
España-18/01/2019

FACUA-Consumidors en Acció ha presentat aquest divendres una denúncia contra Naturgy (l’antiga Gas Natural Fenosa) davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per no aclarir en les factures dels usuaris amb la tarifa semirregulada (PVPC) quin seria l’import de les mateixes si contractessin la discriminació horària.

FACUA

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