Davant la CNMC
FACUA denuncia Naturgy per no aclarir en les factures quin seria l'import amb discriminació horària
Des d'octubre, les comercialitzadores estan obligades a facilitar la dada als usuaris amb la tarifa semirregulada PVPC. En el cas de l'antiga Gas Natural Fenosa són 2,2 milions de clients.
FACUA.org
España-18/01/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat aquest divendres una denúncia contra Naturgy (l’antiga Gas Natural Fenosa) davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per no aclarir en les factures dels usuaris amb la tarifa semirregulada (PVPC) quin seria l’import de les mateixes si contractessin la discriminació horària.
FACUA
Únete gratis para acceder a este contenido