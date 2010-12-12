GAIREBÉ 5.000 AFECTATS S'HAN SUMAT JA A LA SEVA PLATAFORMA
FACUA denunciarà aquesta setmana als controladors davant l'Audiència Nacional
L'actuació penal plantejarà quatre delictes: sedició, abandó de destinació, coaccions contra els interessos turístics dels espanyols i dels passatgers que no van poder realitzar lliurement els seus desplaçaments i falsedat documental per part de metges que van signar les baixes.
FACUA.org
España-12/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció denunciarà al començament d’aquesta setmana davant el Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional als controladors aeris que van abandonar els seus llocs de treball el divendres 3 de desembre i als instigadors i col•laboradors amb aquesta vaga salvatge que va provocar la paralització del tràfic aeri.
En la seva denúncia penal, FACUA plantejarà que aquests fets poguessin ser constitutius de quatre delictes tipificats en el Codi Penal: sedició, abandó de destinació, coaccions contra els interessos turístics dels espanyols i dels passatgers que no van poder realitzar lliurement els seus desplaçaments i falsedat documental per p
Únete gratis para acceder a este contenido