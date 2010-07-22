Comparatiu
FACUA detecta diferències de fins al 160% en les tarifes dels autobusos urbans de 40 ciutats
Els bons o targetes recarregables més cars són el bono con transbordo de Múrcia, 11,76 euros per deu viatges, el sin transbordo de Madrid, 9,00 euros, i el con transbordo de Girona, 8,80 euros.
FACUA.org
España-22/07/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha efectuat un estudi comparatiu sobre les tarifes dels autobusos urbans de quaranta ciutats españoles (veure taules) , entre les quals ha detectat diferències que arriben fins al 160,2%.
L’estudi, que FACUA ha ampliat aquest any a deu ciutats (Arrecife, Girona, Jerez, Las Palmas de Gran Canària, Linares, Lleida, Lugo, Oviedo, Tarragona i Toledo), contempla les tarifes del bitllet univiatge, el bonobús o targeta recarregable, tant dels quals admeten transbord com els que no, i la targeta mensual. Així mateix, s’inclouen les tarifes especials per a joves, estudiants, aturats, discapacitats, pensionistes i jubilats.
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