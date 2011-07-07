FACUA detecta diferències de fins al 82% en els preus de l'oli d'oliva
L'import d'una mateixa marca pot variar entre un 0 i un 33% en funció de l'establiment
FACUA.org
España-07/07/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha efectuat un estudi comparatiu (veure taules) sobre els preus de quaranta-cinc marques d’olis d’oliva en sis cadenes de supermercats i hipermercats, en el qual ha detectat diferències de fins al 82%, 1,96 euros per litre, en la varietat verge extra.
L’estudi, realitzat en Alcampo, Carrefour, Dia, Hipercor, Lidl i Mercadona, compara els preus de 108 productes en envasos d’1 i 5 litres de les varietats d’oli d’oliva verge extra, oli d’oliva verge i oli d’oliva intens i suau. Les visites als comerços es van realitzar els dies 21 i 22 de juny.
Preus mitjans per litre
El preu mitjà per li
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