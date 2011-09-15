FACUA detecta gairebé una trentena de blogs on es promouen i fomenten els trastorns alimentaris
L'associació demana al Ministeri de Sanitat que emprengui les actuacions per retirar aquestes webs. Autolesions, ús desmesurat de laxants i altres fàrmacs per expulsar els aliments o perdre la gana i carreres de pes són algunes de les pràctiques que fomenten aquestes pàgines.
FACUA.org
España-15/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha detectat vint-i-vuit blogs d’origen nacional on es promou i fomenta l’anorèxia i la bulímia.
L’associació ha realitzat una investigació per mitjà de l’anàlisi de bitàcoles on es relaten vivències i experiències personals relacionades amb aquests trastorns alimentaris.
A través dels seus hàbits, moltes d’elles posen a la disposició del lector trucs o dietes malsanes per defugir de la ingesta d’aliments o incentivar l’estimulació del vòmit.
FACUA ha denunciat davant el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat vint-i-vuit blogs que fomenten l’anorèxia i bulímia, per la qual cosa espera que s’emprenguin actuacions per a la retirada de les mateixes.
Gairebé totes les w
Únete gratis para acceder a este contenido